Arona riapre ufficialmente il Lido | sabato 30 maggio l' inaugurazione
Il “Nuovo Lido di Arona” riapre ufficialmente sabato 30 maggio alle 11,30, dopo aver ottenuto una nuova concessione di nove anni.
Sabato 30 maggio alle ore 11,30 Arona riabbraccia uno dei suoi luoghi simbolo dell’estate e della socialità cittadina: torna infatti il “Nuovo Lido di Arona”, che riapre ufficialmente al pubblico dopo l’assegnazione di una nuova concessione della durata di 9 anni.Un elemento, quest’ultimo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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