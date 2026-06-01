Arnaldi-Tiafoe oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, 1° giugno, sul campo Suzanne Lenglen di Roland Garros, Matteo Arnaldi affronta Frances Tiafoe negli ottavi di finale. La partita è programmata per il giorno stesso e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. L’incontro determina l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Oggi, lunedì 1° giugno, sul prestigioso Suzanne Lenglen, Matteo Arnaldi si giocherà l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros 2026 contro Frances Tiafoe. Per il tennista azzurro si tratta di un appuntamento di grande rilievo, al termine di un torneo che finora lo ha visto esprimere un tennis solido e competitivo, accompagnato da una notevole tenuta mentale. Il giocatore ligure sta attraversando una fase di evidente crescita dopo mesi non semplici, segnati da problemi fisici e da un rendimento altalenante che aveva inciso sulla fiducia nei propri mezzi. A Parigi, però, Arnaldi ha ritrovato continuità e convinzione, costruendo un percorso di assoluto valore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | French Open Round 4 | Roland Garros 2026 | Preview & Prediction

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