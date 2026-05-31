Dove vedere in tv Arnaldi-Tiafoe Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Lunedì 1° giugno, Matteo Arnaldi sfiderà Frances Tiafoe negli ottavi di finale di Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Lunedì 1° giugno Matteo Arnaldi affronterà l’americano Frances Tiafoe nel match valido per gli o ttavi di finale del Roland Garros 2026. Sul campo Suzanne Lenglen, l’azzurro va a caccia della qualificazione ai quarti, reduce da un cammino in cui qualità e determinazione non sono mancate. Il ligure si è reso protagonista di un grande percorso, mettendosi alle spalle un periodo complicato legato alla poca fiducia nel proprio tennis e ad alcuni problemi fisici. Nei turni precedenti, Arnaldi si è imposto contro un giocatore dal celebre passato come Stefanos Tsitsipas, battendo poi nel terzo round un tennista scorbutico e ostico come il belga Raphaël Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it

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