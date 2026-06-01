Arnaldi ha vinto il primo set contro Tiafoe nel match di oggi al Roland Garros 2026. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sono qualificati ai quarti di finale, battendo rispettivamente Cerundolo e Svajda.

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sono qualificati ai quarti di finale del Roland Garros 2026, grazie alle vittorie su Cerundolo e Svajda. In campo ora Arnaldi-Tiafoe, il vincitore della sfida affronterà proprio Matteo Berrettini ai quarti di finale. ARNALDI? #RolandGarros pic.twitter.comiERWmeFMjg — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026 Arnaldi-Tiafoe: la diretta Inizio diretta: 010626 20:58 Fine diretta: 020626 00:00 20:58 010626 1-1 nel secondo set Sia Arnaldi che Tiafoe tengono il rispettivo turno di battuta nei primi due game del secondo set. 20:58 010626 Arnaldi vince il primo set al tie break Si chiude sul 7-6 per Matteo Arnaldi il primo set della sfida contro Frances Tiafoe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Arnaldi-Tiafoe oggi al Roland Garros 2026: l’azzurro vince il primo set – la diretta

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Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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