Armando da Foggia campione a ' La ruota della fortuna' | il personal trainer porta a casa oltre 40mila euro

Da foggiatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In due puntate, Armando, personal trainer di Foggia, ha portato via 41.400 euro. Sposato con Grazia e padre di una bambina di un 1 e mezzo, accompagnato dal padre (macchinista in pensione), nella puntata andata in onda venerdì 29 maggio ha strappato la palma del campione alla campionessa Giorgia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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