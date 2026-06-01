Armando da Foggia campione a ' La ruota della fortuna' | il personal trainer porta a casa oltre 40mila euro

In due puntate, Armando, personal trainer di Foggia, ha portato via 41.400 euro. Sposato con Grazia e padre di una bambina di un 1 e mezzo, accompagnato dal padre (macchinista in pensione), nella puntata andata in onda venerdì 29 maggio ha strappato la palma del campione alla campionessa Giorgia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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