La ruota di Venezia porta fortuna nel Ravennate | centrato un colpo al lotto da oltre 50mila euro

Nel Ravennate, la fortuna si è fatta sentire grazie a una vincita al Lotto di oltre 50mila euro. Secondo quanto riferito da Agipronews, l'Emilia-Romagna ha registrato anche un'altra grande vincita di oltre 120mila euro nelle estrazioni di giovedì. La ruota di Venezia sembra aver portato fortuna in questa zona, portando a due vincite significative in pochi giorni.

La Dea Bendata torna a far visita nel Ravennate. Come riporta Agipronews, festeggia l'Emilia-Romagna grazie a una doppietta da oltre 120mila euro nelle estrazioni del Lotto di giovedì. Oltre a un colpo da quasi 70mila euro a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, c'è stata una importante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lotto, la Fortuna colpisce a Caluso mentre la ruota di Torino porta bene in Sicilia: vincite per oltre 50mila euroCosì un appassionato di numeri è riuscito mettere le mani su un premio da 27mila euro (26.

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