Foggia personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola sotto casa | Era da poco diventato papà

Foggia, un personal trainer incensurato è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa. La vittima, appena diventata padre, era uscita per portare a spasso il cane quando è stata raggiunta da diversi spari. La sparatoria si è verificata in un orario mattutino e le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’omicidio e sull’identità del responsabile. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sui motivi o su possibili sospetti.

Un’esecuzione fredda e pianificata. È quello che sembra essere stato l'agguato teso ad Annibale Carta nella serata di lunedì 13 aprile a Foggia. L'uomo, 42 anni, incensurato è stato ucciso a colpi di pistola sotto gli occhi dei passanti a due passi dallo stadio Zaccheria, dove si trovava per portare a passeggio il cane. La vittima, conosciuta da tutti come "Dino", lascia una moglie e un figlio nato da poco. Sul caso sono al lavoro i carabinieri che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'agguato e di individuare eventuali testimoni o elementi utili per risalire ai responsabili. Al momento non si esclude nessuna pista., Carta, uscito per portare il cane a fare i bisogni, sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Foggia, personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola sotto casa | Era da poco diventato papà Giallo a Foggia, personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola(Adnkronos) – Omicidio choc a Foggia, dove Annibale Carta, 42 anni, personal trainer e istruttore di fitness, è stato ucciso ieri in tarda serata nel... Leggi anche: Personal trainer ucciso per strada: colpi di pistola mentre era a spasso con il cane Colpito a morte sotto casa sua mentre passeggiava con il cane. Annibale Carta, 42 anni, detto Dino, personal trainer e istruttore di fitness molto noto a Foggia, è stato ucciso ieri in tarda serata nel quartiere vicino allo stadio Zaccheria. È accaduto in via Caracci - facebook.com facebook Era da più di 50 anni che gli uomini non si mettevano in viaggio verso la #Luna. All’epoca delle missioni Apollo eravamo tutti più giovani (quelli che c’erano) e più ottimisti. Sarebbe bello se #ArtemisII aprisse una nuova stagione di collaborazioni internazionali x.com