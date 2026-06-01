Armadio solidale il progetto per l' Ospedale Maggiore

Notizia in breve

Un progetto di armadio solidale prevede la distribuzione di oggetti quotidiani come pigiami, ciabatte e spazzolini agli ospedali. L'iniziativa mira a fornire ai pazienti articoli di prima necessità, contribuendo a migliorare le condizioni di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. La raccolta e la consegna di questi materiali avviene in collaborazione con associazioni e volontari. Finora, sono stati distribuiti numerosi oggetti presso diverse strutture sanitarie.