Armadio solidale il progetto per l' Ospedale Maggiore
Un progetto di armadio solidale prevede la distribuzione di oggetti quotidiani come pigiami, ciabatte e spazzolini agli ospedali. L'iniziativa mira a fornire ai pazienti articoli di prima necessità, contribuendo a migliorare le condizioni di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. La raccolta e la consegna di questi materiali avviene in collaborazione con associazioni e volontari. Finora, sono stati distribuiti numerosi oggetti presso diverse strutture sanitarie.
Un pigiama pulito, un paio di ciabatte, uno spazzolino. Oggetti quotidiani, quasi banali, che però in ospedale possono diventare il primo passo per restituire dignità a chi si sente invisibile.È questo il senso di “Armadio solidale”, il progetto dell’associazione I Folletti nato in collaborazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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