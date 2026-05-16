All' ospedale Maggiore l' idrochinesiologia aiuta i nati prematuri | come funziona il progetto H2NeoN
All'ospedale Maggiore è stato avviato un progetto che utilizza l'idrochinesiologia per supportare i bambini nati prematuri. Il percorso, chiamato H2NeoN, combina interventi terapeutici, educativi e relazionali, sfruttando l'acqua come mezzo di cura. Questa iniziativa mira a favorire la crescita e lo sviluppo dei piccoli nati pretermine, offrendo un approccio innovativo nel trattamento e nel sostegno alle famiglie coinvolte. La metodologia si basa sull'uso dell'acqua per stimolare i processi di recupero e sviluppo dei neonati.
Un percorso innovativo di sostegno alla crescita e allo sviluppo dei bambini nati pretermine, capace di unire aspetti terapeutici, educativi e relazionali attraverso l'acqua come strumento di cura. È questo il cuore del progetto "H2NeoN", una iniziativa di Idrochinesiologia promossa a favore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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