Le forze politiche di opposizione ad Ariano Irpino hanno pubblicato un comunicato criticando il nuovo sindaco, evidenziando alcune contraddizioni nelle sue prime dichiarazioni e decisioni. Le dichiarazioni si concentrano su aspetti amministrativi e sulla gestione delle priorità locali. Nessuna delle parti ha fornito commenti ulteriori o dettagli sui punti specifici delle contraddizioni evidenziate. La discussione si concentra sulle prime settimane di mandato del nuovo primo cittadino.

?Il primo atto di Ferrante è stato votare col centrosinistra in ASI, ma svendendo Ariano. Un ibrido di potere che ha già i giorni contati.? Il neo Sindaco Mario Ferrante, è andato ad Avellino e ha votato per il candidato del Partito Democratico alla Presidenza del Consorzio ASI. Tuttavia, ci dispiace profondamente per l’umiliazione istituzionale subita dalla nostra città. Ferrante ha portato in dote i voti del secondo Comune dell’Irpinia, ma non ha avuto la forza e la capacità di ottenere nulla in cambio: zero rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione (scavalcati da Nusco e Pratola Serra) e nessuna garanzia sullo sviluppo di Valle Ufita, Stazione Hirpinia e ZES. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ariano, l’opposizione all’attacco del neo sindaco: “Prime contraddizioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ariano, l’appello del campo largo al Pd: Carmine Grasso SindacoLe forze del Campo Largo di Ariano Irpino, tra cui il Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista, l’Associazione di Volontariato Sociale e altri...

Giovani, agricoltura e imprese: i progetti del candidato sindaco Carmine Grasso per Ariano IrpinoIl candidato sindaco di Ariano Irpino ha presentato i suoi progetti rivolti ai giovani, all’agricoltura e alle imprese.

Temi più discussi: Ariano, proclamazione degli eletti tra strette di mano e buoni propositi. Comincia l'era Ferrante; Ariano Irpino. Ferrante sindaco, ecco il Consiglio Comunale; Ariano, Franza e Grasso promettono un'opposizione costruttiva; Ariano, venerdì la proclamazione degli eletti. Raffaela Manduzio la donna più votata.

Ariano, comincia l’era Ferrante. Grasso: Opposizione senza sconti e costruttiva, perso perché divisi?Ariano Irpino - Alla prima riunione del nuovo consiglio comunale della città del Tricolle, si costituirà il gruppo consiliare del Partito democratico, formato dal candidato sindaco Carmine Grasso e ... corriereirpinia.it

Ariano, Orsogna e Cervinaro cavalcano l'onda lunga delle regionali sul ComuneMentre si commentano ancora i risultati per le regionali, c'è già chi pone l'attenzione su quanto emerso ad Ariano Irpino, il secondo centro della provincia , dove si voterà per eleggere il sindaco e ... ilmattino.it