Ariano l’opposizione all’attacco del neo sindaco | Prime contraddizioni

Da anteprima24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze politiche di opposizione ad Ariano Irpino hanno pubblicato un comunicato criticando il nuovo sindaco, evidenziando alcune contraddizioni nelle sue prime dichiarazioni e decisioni. Le dichiarazioni si concentrano su aspetti amministrativi e sulla gestione delle priorità locali. Nessuna delle parti ha fornito commenti ulteriori o dettagli sui punti specifici delle contraddizioni evidenziate. La discussione si concentra sulle prime settimane di mandato del nuovo primo cittadino.

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?Il primo atto di Ferrante è stato votare col centrosinistra in ASI, ma svendendo Ariano. Un ibrido di potere che ha già i giorni contati.? Il neo Sindaco Mario Ferrante, è andato ad Avellino e ha votato per il candidato del Partito Democratico alla Presidenza del Consorzio ASI. Tuttavia, ci dispiace profondamente per l’umiliazione istituzionale subita dalla nostra città. Ferrante ha portato in dote i voti del secondo Comune dell’Irpinia, ma non ha avuto la forza e la capacità di ottenere nulla in cambio: zero rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione (scavalcati da Nusco e Pratola Serra) e nessuna garanzia sullo sviluppo di Valle Ufita, Stazione Hirpinia e ZES. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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