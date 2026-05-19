Giovani agricoltura e imprese | i progetti del candidato sindaco Carmine Grasso per Ariano Irpino
Il candidato sindaco di Ariano Irpino ha presentato i suoi progetti rivolti ai giovani, all’agricoltura e alle imprese. Durante un evento pubblico, ha sottolineato l’importanza di un’amministrazione costruita sulle idee, evidenziando la responsabilità che ne deriva. Ha illustrato le iniziative previste per sostenere il settore agricolo e incentivare lo sviluppo imprenditoriale nel territorio. La sua proposta si focalizza sulla creazione di opportunità e sul rafforzamento delle attività locali, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
“Un’amministrazione che nasce dalle idee ha una grande forza e insieme una forte responsabilità e il candidato sindaco ne è consapevole. Nelle idee messe in campo c’è una forza straordinaria perché non nasce da un piccolo cabotaggio o da un sistema di potere e ha anche una enorme possibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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