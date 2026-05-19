Giovani agricoltura e imprese | i progetti del candidato sindaco Carmine Grasso per Ariano Irpino

Il candidato sindaco di Ariano Irpino ha presentato i suoi progetti rivolti ai giovani, all’agricoltura e alle imprese. Durante un evento pubblico, ha sottolineato l’importanza di un’amministrazione costruita sulle idee, evidenziando la responsabilità che ne deriva. Ha illustrato le iniziative previste per sostenere il settore agricolo e incentivare lo sviluppo imprenditoriale nel territorio. La sua proposta si focalizza sulla creazione di opportunità e sul rafforzamento delle attività locali, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

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“Un’amministrazione che nasce dalle idee ha una grande forza e insieme una forte responsabilità e il candidato sindaco ne è consapevole. Nelle idee messe in campo c’è una forza straordinaria perché non nasce da un piccolo cabotaggio o da un sistema di potere e ha anche una enorme possibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Videobollettino Dicembre 2025 - Sistema Informativo Excelsior Sullo stesso argomento Ariano, l’appello del campo largo al Pd: Carmine Grasso SindacoTempo di lettura: 3 minutiLe forze del Campo Largo di Ariano Irpino (M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza... Leggi anche: Ariano, il candidato sindaco Grasso si presenta agli elettori Giovani: Coldiretti Toscana, in tre anni nate oltre 1000 imprese u40. Imprese giovanili portano multifunzionalita’ nell’era 5.0Sono 3.600 gli imprenditori under 40. Una su tre è di prima generazione. Agriturismo attività secondaria più diffusa. Spinta contributi primo insediamento creano condizioni ricambio. Da Elisir Rose a ... lanazione.it Agricoltura e giovani: a MalpensaFiere le nuove opportunità per fare impresa nel VaresottoProspettive e sfide del primario al Focus Day della Camera di Commercio: il punto di Coldiretti, Confagricoltura e Cia su un settore in trasformazione ... varesenews.it