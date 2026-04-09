Ariano l’appello del campo largo al Pd | Carmine Grasso Sindaco

Da anteprima24.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze del Campo Largo di Ariano Irpino, tra cui il Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista, l’Associazione di Volontariato Sociale e altri gruppi, hanno lanciato un appello al Partito Democratico per sostenere la candidatura di Carmine Grasso come sindaco. La richiesta arriva in vista delle prossime elezioni comunali e mira a unire le forze per un progetto condiviso nel territorio. La proposta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore.

Tempo di lettura: 3 minuti Le forze del Campo Largo di Ariano Irpino ( M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza unitaria sulla candidatura a sindaco di Carmine Grasso, e si appellao al Pd: Di seguito la nota: “Le forze politiche e civiche che compongono il Campo Largo di Ariano Irpino (Movimento 5 Stelle, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) si sono riunite in data 8 aprile 2026. Questo incontro rappresenta l’approdo naturale di un percorso di confronto durato oltre due mesi.   Esse hanno lavorato con serietà e responsabilità, a tratti con la presenza dei delegati del PD locale, p er costruire un progetto di rinascita che rimetta al centro il bene comune, superando i particolarismi, per offrire alla città una visione di futuro solida e condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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