Ariano l’appello del campo largo al Pd | Carmine Grasso Sindaco

Le forze del Campo Largo di Ariano Irpino, tra cui il Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista, l’Associazione di Volontariato Sociale e altri gruppi, hanno lanciato un appello al Partito Democratico per sostenere la candidatura di Carmine Grasso come sindaco. La richiesta arriva in vista delle prossime elezioni comunali e mira a unire le forze per un progetto condiviso nel territorio. La proposta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore.

Tempo di lettura: 3 minuti Le forze del Campo Largo di Ariano Irpino ( M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza unitaria sulla candidatura a sindaco di Carmine Grasso, e si appellao al Pd: Di seguito la nota: “Le forze politiche e civiche che compongono il Campo Largo di Ariano Irpino (Movimento 5 Stelle, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) si sono riunite in data 8 aprile 2026. Questo incontro rappresenta l’approdo naturale di un percorso di confronto durato oltre due mesi. Esse hanno lavorato con serietà e responsabilità, a tratti con la presenza dei delegati del PD locale, p er costruire un progetto di rinascita che rimetta al centro il bene comune, superando i particolarismi, per offrire alla città una visione di futuro solida e condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Il Campo Largo nasce monco del Pd anche a Portici (Napoli). Coalizione in rotta con l’ex sindaco dem ora in giunta con Fico Leggi anche: Provinciali, prende forma il campo largo alternativo al PD: quattro sindaci in campo Si parla di: Ariano: Le forze del Campo largo unite su Carmine Grasso; Carmine Grasso candidato sindaco del centrosinistra ad Ariano Irpino: l’unità del Campo Largo sfida Ferrante. Ad Ariano il Campo largo unito su Grasso candidato sindacoHanno dovuto scrivere un comunicato appello alla Segreteria del Pd, le forze del Campo Largo di Ariano per ribadire e rendere ufficiale la candidatura a sindaco di Carmine Grasso. Storico tesserato ... irpiniaoggi.it