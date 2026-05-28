Allegri ha raggiunto un accordo con il presidente del Napoli e diventerà il nuovo allenatore della squadra. La firma è stata conclusa nelle ultime ore, dopo trattative che si sono protratte per alcuni giorni. L’annuncio ufficiale sarà comunicato nelle prossime ore. Allegri sostituirà l’allenatore precedente, che ha lasciato la guida tecnica dopo la fine della stagione. La decisione è stata confermata da fonti vicine alla società.

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© Juventusnews24.com - Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: trovato l’accordo con De Laurentiis. I dettagli

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