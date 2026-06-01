L'inchiesta contro il calciatore francese è stata archiviata. Il trasferimento all'Inter è ora in via di definizione. Il calciomercato estivo inizierà il 29 giugno, ma i dirigenti nerazzurri stanno già lavorando per rinforzare la rosa, con particolare attenzione alla difesa. Le trattative sono in corso e si concentrano su acquisizioni per migliorare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Il calciomercato estivo aprirà ufficialmente il 29 giugno, ma in Viale della Liberazione i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per regalare a Chivu i rinforzi per la prossima stagione: l’obiettivo principale riguarda il reparto difensivo. Il nome preferito ad Appiano Gentile è quello di Oumar Solet, 26enne francese che si è messo in luce nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Udinese. La posizione dell’Udinese e del difensore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Solet avrebbe già comunicato ai bianconeri la volontà di raggiungere i nerazzurri per fare uno step importante di carriera e giocare la Champions League, e il club friulano sarebbe pronto ad accontentare la sua richiesta: l’Udinese, infatti, avrebbe già accettato la proposta di prestito con obbligo di riscatto, intorno ai 25 milioni, presentata dall’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Archiviata l’inchiesta contro Solet: ora il francese è promesso all’Inter

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