L'Inter si prepara a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo, con particolare interesse verso il portiere francese. La figura di Solet è tornata a essere al centro delle discussioni, attirando l'attenzione dei dirigenti nerazzurri. Le valutazioni riguardano aspetti tecnici e contrattuali, mentre il club monitora attentamente le possibilità di ingaggio e le eventuali alternative disponibili.

L’Inter guarda con attenzione al prossimo mercato e tra i reparti più sotto traccia c’è sicuramente quello difensivo. Già la scorsa estate la piazza si aspettava qualche innesto, ma oltre all’arrivo di Akanji per Pavard, la dirigenza non ha aggiunto altri nomi. Con Acerbi, De Vrij e Darmian a fine ciclo, e un Bastoni promesso al Barcellona, l’Inter valuta i nuovi innesti. Tra i profili monitorati continua a circolare quello di Oumar Solet, in forza all’Udinese, come riportato da Fabrizio Biasin sui propri canali social. I punti a favore di Solet. Alto, roccioso e abile palla al piede: Solet non lo scopriamo certo ora, ma perchè l’Inter dovrebbe puntare su di lui? Un aspetto, tutt’altro che banale, è la conoscenza del campionato italiano, fattore spesso sottovalutato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, torna di moda Solet: i pro e i contro del difensore francese

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