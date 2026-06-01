Archeologia del Cilento il professor Emanuele Greco ospite ad Agropoli

Il 30 maggio si è svolto al Palazzo Civico delle Arti un incontro dedicato all’archeologia nel Cilento, con la partecipazione del professor Emanuele Greco. L’evento ha aperto una serie di conferenze che continueranno in autunno. La sala ha accolto un pubblico interessato alla storia e ai reperti dell’area, in attesa delle prossime sessioni programmate.

La suggestiva cornice del Palazzo Civico delle Arti ha ospitato lo scorso 30 maggio il primo appuntamento di un prestigioso ciclo di conferenze archeologiche che entrerà nel vivo il prossimo autunno. L’incontro, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del Museo Archeologico di Agropoli, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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