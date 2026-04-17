Latina piange la perdita del professore Emanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario dal 2013. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra i cittadini e le istituzioni locali. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio per la perdita di una figura importante per la comunità. La città si prepara a ricordarlo con un momento di raccoglimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Latina esprime cordoglio per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario del capoluogo pontino dal 2013. A ricordarne la figura è stato il sindaco Matilde Celentano, che ha sottolineato il legame profondo mantenuto nel tempo con il territorio. “Una figura centrale della filantropia e della cultura”. Nel messaggio diffuso dall’amministrazione comunale, il primo cittadino ha definito il professor Emanuele una figura monumentale della filantropia e della cultura italiana, evidenziando anche l’attenzione e l’affetto dimostrati verso Latina e la sua comunità. La cittadinanza onoraria conferita nel 2013.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina in lutto per la scomparsa del professor Emanuele: il cordoglio del sindaco Celentano

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