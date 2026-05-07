Archeologia in dialogo | il modello del Museo del Delta Antico ospite al Circolo Aurora

Venerdì 8 maggio, alle 17,30, al circolo Aurora (corso Garibaldi, 80), si terrà il terzo appuntamento della rassegna "Archeologia in dialogo". Protagonista dell'incontro sarà Marco Bruni, direttore scientifico del Museo del Delta Antico di Comacchio, che racconterà l'esperienza della sua.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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