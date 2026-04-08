Aumenti stipendiali | divisi in tre anni gli arretrati vanno da alcune centinaia di euro a oltre mille euro Ma dovete togliere la vacanza contrattuale Il Punto di Francesco Sciandrone

Durante una diretta, un rappresentante sindacale ha illustrato i dettagli dell’accordo contrattuale 2025-2027 per il personale scolastico. Ha spiegato che gli aumenti salariali saranno distribuiti in tre anni, con arretrati che variano da alcune centinaia a oltre mille euro, a seconda dei casi. È stato inoltre chiarito che, per ricevere gli arretrati, bisogna considerare la vacanza contrattuale come esclusa.

Durante la diretta condotta da Andrea Carlino, Francesco Sciandrone ha fatto il punto sulla firma dell’ipotesi di contratto 2025-2027 per il personale della scuola, soffermandosi soprattutto su aumenti stipendiali e arretrati per docenti e ATA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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