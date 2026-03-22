Rovigo spesi oltre 6 milioni di euro | Restano 7.400 tonnellate di rifiuti

A Rovigo, sono stati spesi oltre 6 milioni di euro e rimangono ancora 7.400 tonnellate di rifiuti da smaltire. Un anno è trascorso dall’inizio dell’intervento, mentre alcuni avevano previsto tempi molto più brevi. L’operazione di gestione dei rifiuti si sta rivelando più complessa del previsto e richiede ancora tempo per essere completata.

"E’ passato un anno, non dieci. E chi pretendeva che tutto si risolvesse in un mese evidentemente ignora la complessità dell’operazione". L’operazione è l’emergenza Rovigo, la frana di una vecchia e dimenticata discarica creata negli anni ’70 proprio sotto alla strada della Sambuca, in una vallata considerata tra le più bella e ambientalmente preziose della Toscana. E a parlare è Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo sul Senio, sul cui territorio questa ferita ambientale si è aperta. Di recente, a seguito di una richiesta di un cittadino, il Difensore civico ha chiesto informazioni al Commissario che ha dato una risposta articolata, per fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rovigo, spesi oltre 6 milioni di euro: "Restano 7.400 tonnellate di rifiuti" Articoli correlati Leggi anche: Nelle rogge 12mila tonnellate di rifiuti: spesi 5 milioni di euro per la pulizia Fondi Fsc 2021-2027, Schifani: "Dall’avvio del programma spesi oltre 210 milioni di euro"La Regione Siciliana accelera sull’attuazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa effettiva che, a un anno circa dall'avvio del... Contenuti utili per approfondire Rovigo spesi oltre 6 milioni di euro... Discussioni sull' argomento Rovigo, spesi oltre 6 milioni di euro: Restano 7.400 tonnellate di rifiuti; Acqua, le famiglie venete hanno speso in media 490€ nel 2025; Reddito di cittadinanza, a Nordest 117.568 beneficiari Quanto prendono I più sono a Verona, l'importo più alto a Rovigo. Rugby Rovigo Delta - Petrarca Rugby Official Page 30-6, i commenti dei protagonisti: coach Jimenez, Trotta, Leccioli e Fourcade #rugby #Rovigo - facebook.com facebook Rugby Rovigo - Petrarca 30-6 #SerieAElite #ForzaRovigo x.com