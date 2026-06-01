Un’esplosione si è verificata domenica mattina in una zona residenziale del Veneto, provocando il crollo parziale di una casa. Un uomo di 65 anni, che si trovava all’esterno dell’edificio, è morto nell’incidente. L’esplosione si è verificata dopo l’apertura di un garage. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a salvarsi. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.

Un’improvvisa esplosione ha spezzato la quiete di una zona residenziale del Veneto nella mattinata di domenica, causando il crollo parziale di una casa e la morte di un uomo che si trovava all’esterno dell’abitazione al momento della deflagrazione. Il boato, percepito anche a distanza, ha allertato immediatamente i residenti. In pochi attimi, la struttura è stata colpita dall’onda d’urto e i detriti hanno invaso l’area circostante, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi e dei vigili del fuoco. La vittima è Dario Vazzoler, 65 anni, ex bancario molto conosciuto a Teglio Veneto (Venezia). L’accaduto si è verificato nella località di Cintello, dove l’uomo viveva con la famiglia in una casa unifamiliare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Apre il garage e scatta l’esplosione: morto 65enne, tragedia a Teglio Veneto

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