Apre il garage e la casa esplode travolto in pieno | tragedia in Italia

Da caffeinamagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'esplosione ha distrutto un garage e danneggiato una casa in Italia, travolgendo una persona che si trovava all’interno. L’incidente è avvenuto domenica mattina, dopo un forte rumore secco seguito da una scossa che ha attraversato le abitazioni. La vittima è rimasta coinvolta nell'esplosione, che ha provocato danni strutturali all’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo non sono state ancora rese note.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È successo tutto in un attimo, in quella calma sospesa della domenica mattina. Un rumore secco, impossibile da confondere, e poi la sensazione di una scossa che attraversa le case come un’onda. Chi era in strada si è fermato, chi era in cucina ha alzato la testa. E in pochi secondi una famiglia si è ritrovata dentro un incubo. In un piccolo angolo del Veneto, la tranquillità si è spezzata con una violenza agghiacciante: un boato avvertito a distanza, muri che cedono, polvere ovunque. La scena che si sono trovati davanti i vicini, accorsi di corsa, è stata devastante. E, purtroppo, non c’è stato tempo per capire, né per rimediare. La tragedia si è consumata a Teglio Veneto, in provincia di Venezia, nella località di Cintello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

apre il garage e la casa esplode travolto in pieno tragedia in italia
© Caffeinamagazine.it - Apre il garage e la casa esplode, travolto in pieno: tragedia in Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bombola usata per il barbecue esplode nel garage, Dario Vazzoler viene sbalzato fino alla recinzione di casa e muore a 65 anniUn uomo di 65 anni è morto dopo che una bombola usata per il barbecue è esplosa nel suo garage.

Bombola per il barbecue esplode nel garage, casa sventrata: Dario Vazzoler muore a 65 anni, per lo scoppio è stato sbalzato per 20 metriUna bombola per il barbecue è esplosa nel garage, provocando l’esplosione che ha distrutto l’intera abitazione.

Temi più discussi: Da un garage a un impero da 300 milioni: così Legami (che ora arriva a Monza) ha battuto la crisi e Amazon; Formaggi, visite e percorsi nella natura: la Valbelluna apre le sue latterie; Milano, Princi apre in stazione Centrale: Arrivato in treno dalla Calabria 40 anni fa, Milano mi sembrava Las Vegas; Henry Zankov è il nuovo direttore creativo di Diane Von Frustenberg.

apre il garage eApre il garage e scoppia tutto, Dario Vazzoler muore nell’abitazione a Teglio Veneto: esplosa bombola di gasIl 65enne ex bancario è morto davanti alla sua abitazione di Teglio Veneto, nel Veneziano, dopo essere stato investito in pieno da una esplosione improvvisa ... fanpage.it

Apre il garage e rimane schiacciato dalla porta basculante, Luca trovato morto dai vicini a TrevisoL’uomo, il 55enne Luca Trinca, era appena uscito di casa a Vedelago e aveva aperto il garage ma qualcosa è andato storto. La porta basculante ha ceduto e lo ha colpito in pieno alla testa prima di ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web