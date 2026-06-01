Un'esplosione ha distrutto un garage e danneggiato una casa in Italia, travolgendo una persona che si trovava all’interno. L’incidente è avvenuto domenica mattina, dopo un forte rumore secco seguito da una scossa che ha attraversato le abitazioni. La vittima è rimasta coinvolta nell'esplosione, che ha provocato danni strutturali all’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo non sono state ancora rese note.

È successo tutto in un attimo, in quella calma sospesa della domenica mattina. Un rumore secco, impossibile da confondere, e poi la sensazione di una scossa che attraversa le case come un’onda. Chi era in strada si è fermato, chi era in cucina ha alzato la testa. E in pochi secondi una famiglia si è ritrovata dentro un incubo. In un piccolo angolo del Veneto, la tranquillità si è spezzata con una violenza agghiacciante: un boato avvertito a distanza, muri che cedono, polvere ovunque. La scena che si sono trovati davanti i vicini, accorsi di corsa, è stata devastante. E, purtroppo, non c’è stato tempo per capire, né per rimediare. La tragedia si è consumata a Teglio Veneto, in provincia di Venezia, nella località di Cintello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Apre il garage e la casa esplode, travolto in pieno: tragedia in Italia

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