Una lite violenta tra gruppi di giovani è scoppiata sulla spiaggia e sul lungomare Nazario Sauro a Pesaro, con colpi di bottiglia di vetro e sangue sul suolo. Tutto è iniziato con un confronto sui social prima di degenerare in una rissa aperta. La scena si è svolta tra persone che si trovavano nella zona frequentata dalla movida notturna, coinvolgendo più individui.

PESARO Rissa a colpi di bottiglie di vetro, sangue a terra. Altra notte sopra le righe nella zona del lungomare Nazario Sauro, dove si concentra la movida notturna e dove le bande di ragazzini impazzano, tra la palla di Pomodoro e il Cascone di Valentino Rossi. Italiani e stranieri pure minori Nella notte tra sabato e domenica, stando alle prime informazioni, due fazioni opposte di ragazzi italiani e stranieri, alcuni minorenni, sono venuti a contatto. Tutto iniziato dal web, tra insulti e sfottò. E proprio sui social un gruppo di Cattolica si sarebbe organizzato per scendere a Pesaro per scontrarsi con i pesaresi. Diciassettenni e neomaggiorenni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Appuntamento sui social, poi la rissa: notte di follia tra spiaggia e lungomare a Pesaro

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She needed life-saving surgery, but he chose to hug his secretary! He will cry for regret!

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