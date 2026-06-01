Appuntamento sui social poi la rissa | notte di follia tra spiaggia e lungomare a Pesaro

Da corriereadriatico.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lite violenta tra gruppi di giovani è scoppiata sulla spiaggia e sul lungomare Nazario Sauro a Pesaro, con colpi di bottiglia di vetro e sangue sul suolo. Tutto è iniziato con un confronto sui social prima di degenerare in una rissa aperta. La scena si è svolta tra persone che si trovavano nella zona frequentata dalla movida notturna, coinvolgendo più individui.

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PESARO Rissa a colpi di bottiglie di vetro, sangue a terra. Altra notte sopra le righe nella zona del lungomare Nazario Sauro, dove si concentra la movida notturna e dove le bande di ragazzini impazzano, tra la palla di Pomodoro e il Cascone di Valentino Rossi. Italiani e stranieri pure minori Nella notte tra sabato e domenica, stando alle prime informazioni, due fazioni opposte di ragazzi italiani e stranieri, alcuni minorenni, sono venuti a contatto. Tutto iniziato dal web, tra insulti e sfottò. E proprio sui social un gruppo di Cattolica si sarebbe organizzato per scendere a Pesaro per scontrarsi con i pesaresi. Diciassettenni e neomaggiorenni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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