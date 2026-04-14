Notte di follia al campo rom di via dei Gordiani | la lite tra famiglie degenera tra rissa e rogo

Nella notte al campo rom di via dei Gordiani a Roma si sono verificati momenti di tensione che sono sfociati in una colluttazione tra diverse famiglie. Durante lo scontro, qualcuno ha dato fuoco a tre baracche, le numerazioni 7, 12 e 13, causando danni ingenti alle strutture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Follia nella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. In quattro, ritenuti gli autori del rogo, hanno tentato di fuggire investendo una donna e un poliziotto sul posto. Accerchiati e aggrediti dagli abitanti del campo, i quattro sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, sul posto insieme alla Polizia Locale, che hanno allontanato tutti per le fiamme già altissime. Cento le persone evacuate, mentre non si registrano feriti gravi. Solo la donna, travolta dall'auto in fuga, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Casilino.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Notte di follia al campo rom di via dei Gordiani: la lite tra famiglie degenera tra rissa e rogo Roma, incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivaliNella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha... Leggi anche: Follia nella notte in un campo rom di Roma, baracche a fuoco dopo una lite tra famiglie Serie di interventi nella notte nel centro di Bra - facebook.com facebook E se il segreto di una buona notte di sonno (e di un piacevole risveglio) fosse anticipare la cena alle 18 Qualcuno ha provato a farlo per un mese. Ecco com'è andata x.com