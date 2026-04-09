Palermo rissa tra 6 donne allo Sperone | la gelosia scatta sui social

A Palermo, sei donne sono coinvolte in una rissa avvenuta nella zona dello Sperone, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha avuto origine da una discussione acceso, poi degenerata in violenza fisica. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno separato le donne e avviato le procedure di identificazione. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social network, dove si sono diffuse immagini e commenti sulla lite.

Un violento scontro fisico tra sei donne ha scosso la zona dello Sperone, a Palermo, costringendo l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo Radiomobile. La rissa, che ha coinvolte persone con età compresa tra i 21 e i 58 anni, è stata innescata da diverbi nati precedentemente sui social network per questioni di gelosia, trasformando gli insulti virtuali in un confronto fisico in pieno spazio pubblico. Dalla tensione digitale al conflitto fisico nel quartiere. Le dinamiche che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine rivelano come le frizioni nate online abbiano trovato una pericolosa estensione nella realtà urbana. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, la disputa è partita con uno scambio di accuse e offese attraverso i canali digitali, per poi degenerare in una lotta tra le sei protagoniste. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, rissa tra 6 donne allo Sperone: la gelosia scatta sui social Leggi anche: Dai social alla strada, scoppia una rissa per gelosia fra sei donne allo Sperone: intervengono i carabinieri Leggi anche: Festa delle donne, domenica appuntamento allo Sperone: "Camminiamo per affermare i nostri diritti" Si parla di: Violenta rissa per gelosia tra sei donne a Palermo, intervengono i carabinieri. Palermo, rissa tra donne per gelosia: scoppia il caos in strada a SettecannoliI contrasti erano cominciati sui social network, poi si sono trasferiti per strada PALERMO, 9 aprile – Momenti di forte tensione nel quartiere Settecannol ... monrealenews.it Palermo, maxi rissa per gelosia. Prima il confronto sui social e poi quello in stradaCi sarebbero questioni di gelosia dietro una maxi rissa avvenuta a Palermo, nel quartiere Settecannoli. Sul posto i carabinieri. meridionews.it