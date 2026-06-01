Un uomo di 32 anni è stato colpito e ha riportato ferite che lo hanno costretto a un ricovero. L’aggressione è avvenuta nel centro di Perugia, dopo che aveva difeso una ragazza da alcuni commenti apprezzativi. Tre persone sono ricercate dalle forze dell’ordine come sospettate di aver partecipato all’aggressione. La polizia sta cercando i responsabili e sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Perugia, 1 giugno 2026 – Trentaduenne finito in ospedale dopo essere stato aggredito in pieno centro a Perugia. L’uomo, di origini marocchine, vive nel Perugino ed era in città per trascorrere la serata di sabato insieme a una ragazza. Aggressione in Piazza IV Novembre. L’aggressione è avvenuta in piazza IV Novembre, intorno alle 4.30. Stando a quanto è stato ricostruito fin qui dai carabinieri che seguono le indagini, tre giovani di origini nordafricane avrebbero fatto “apprezzamenti“ sulla ragazza e il 32enne sarebbe intervenuto in sua difesa. E a questo punto si sarebbe scatenata la violenza: i tre avrebbero dapprima “stordito“ l’uomo con uno spray al peperoncino e poi lo avrebbero colpito più volte con calci e pugni per poi scappare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apprezzamenti alla ragazza, lui la difende e viene aggredito. Caccia ai tre “picchiatori”

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Argomenti più discussi: Apprezzamenti alla ragazza, lui la difende e viene aggredito. Caccia ai tre picchiatori; Le avances alla ragazza e la reazione del fidanzato, coppia di giovani pestata a sangue in via Roma; Perugia, picchiato da tre persone in piazza IV Novembre -; Perugia, colpito con calci e pugni in piazza IV Novembre. In cerca degli aggressori.

Complimenti per il titolo fuorviante, acchiappalike come un blog da quattro soldi. Riassunto: la ragazza lo ha preso come modello, avevano un rapporto splendido, difficile trovare per sé uno come lui. Così è più chiaro. Grazie, prego. x.com