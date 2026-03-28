Minorenne pestato a sangue alla fermata dell' autobus caccia alla banda di picchiatori

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito e colpito ripetutamente alla fermata dell'autobus, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in pronto soccorso. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare e fermare i responsabili dell'aggressione, che si è verificata in strada. La polizia sta conducendo approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'evento e raccogliere eventuali testimonianze.

Il ragazzino è finito al pronto soccorso in seguito all'aggressione da parte di un gruppo di sconosciuti, indagini serrate dei carabinieri per ricostruire la vicenda e individuare gli autori E' finito al pronto soccorso dopo il pestaggio selvaggio e, adesso, i carabinieri sono alla caccia dei picchiatori che se la sono presa con un ragazzino di 16 anni. L'aggressione è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso, a Viserba, quando la vittima si trovava alla fermata dell'autobus di via Mazzini. Secondo le prime ricostruzioni il minorenne, intorno alle 14.30, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani che, arrivati sul posto a bordo di una utilitaria, all'improvviso hanno iniziato il pestaggio per poi lasciarlo a terra sanguinante e fuggire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Minorenne pestato a sangue alla fermata dell'autobus, caccia alla banda di picchiatori Articoli correlati Resiste alla rapina: accoltellato alla fermata dell’autobusFIREZE – Un violento tentativo di rapina ha scosso la mattinata di oggi (19 gennaio) a Brozzi, nella periferia ovest di Firenze. Scompiglio alla fermata dell’autobus, multati quattro minorenniScompiglio e apprensione tra le persone in attesa alla pensilina dell’autobus di via Kennedy. Altri aggiornamenti su Minorenne pestato Temi più discussi: Paura a Giarre: 16enne pestato a sangue da adulto alla Villa Garibaldi, la denuncia della madre; Picchiato in strada a 17 anni, il racconto della madre: Mandibola fratturata. Vogliamo giustizia; Lite per il calcetto: sedicenne pestato a sangue. Due ragazzi a processo. Lite per il calcetto: sedicenne pestato a sangue. Due ragazzi a processoIl ragazzo è stato ricoverato con fratture alla mandibola e denti rotti. L’indagine dei carabinieri ha portato all’identificazione dei presunti aggressori ... lanuovariviera.it Branco violento a Canicattì: pestato a sangue un 19enne che difendeva l’amicaUn’aggressione vigliacca in piazza Dante: la ragazza di Racalmuto vittima di insistenti molestie, l’amico intervenuto per proteggerla finisce massacrato di botte. È finita al Pronto Soccorso con ... canicattiweb.com Minorenne pestato sul Metromare per un borsello e un paio di pantaloni: condannato un 27enne Prima le provocazioni a bordo del Metromare, poi il pestaggio sulla banchina della fermata Pascoli. Si è chiuso davanti al collegio il processo per la violenta aggr - facebook.com facebook