Difende una ragazza dal fidanzato viene accoltellato e portato d' urgenza in ospedale

Ieri sera a Serramazzoni, in piazza della Repubblica, un uomo è stato accoltellato mentre tentava di difendere una ragazza dal suo fidanzato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21:30 e il ferito è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Trasportato d’urgenza in ospedale, si trova ora in condizioni gravi. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Prova a difenderla ma viene accoltellato e ora è ricoverato in gravi condizioni. E' successo ieri sera, venerdì 25 aprile, nel cuore di Serramazzoni, in piazza della Repubblica. Stando alle prime ricostruzioni riportate dalla Gazzetta di Modena, che ha anticipato il fatto, l'episodio che avrebbe.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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