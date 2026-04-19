Oggi la 27ª edizione della Roma Appia Run ha attirato circa diecimila partecipanti, che hanno corso lungo la storica via Appia. La giornata si è svolta con condizioni meteorologiche ideali, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e di competizione. La manifestazione ha visto numeri da record, con una grande partecipazione di appassionati di corsa provenienti da diverse aree. La gara si è svolta senza intoppi, offrendo un'occasione di sport e aggregazione per molti.

AGI - Numeri da record e un meteo perfetto hanno fatto da cornice alla 27ª edizione della Roma Appia Run, che oggi ha regalato alla Capitale una giornata di sport e partecipazione. Diecimila appassionati hanno animato le strade di Roma, trasformando la città in una festa diffusa all’insegna della corsa, del benessere e della valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. "La Roma Appia Run è ormai uno degli appuntamenti più importanti del running, non soltanto di Roma, ma ormai anche a livello internazionale. E il motivo per il quale ci sono migliaia e migliaia di iscritti è semplice: un percorso unico con itinerari che sono una...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In diecimila di corsa sulla 'Regina Viarum', Appia Run da record

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