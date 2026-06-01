Apice il 5 e 6 giugno la Prima Festa Tricolore con Donzelli Cirielli Gambino | focus su aree interne e sport
La Prima Festa Tricolore si svolgerà il 5 e 6 giugno nella Villa Comunale di Apice. L’evento vedrà la partecipazione di politici e rappresentanti istituzionali, tra cui esponenti del centrodestra. Il programma include incontri dedicati alle aree interne e allo sport. L’obiettivo è promuovere iniziative legate alla valorizzazione territoriale e alle attività sportive. La manifestazione durerà due giorni e prevede interventi pubblici e momenti di confronto.
Nel pomeriggio spazio a “Onoriamo lo Sport Sannita”, con la partecipazione di Oreste Vigorito, Presidente del Benevento Calcio; Walter Zullo, Presidente Miwa Energia Cestistica Benevento; Felice Pepe, Presidente USD Apice Calcio 1964; Pellegrino Di Fede, Presidente Benevento Calcio a 5 Serie A; Mario Collarile, Delegato Provincia CONI Benevento; e Simone Puleo, Direttore Settore Giovanile Benevento Calcio. A moderare Sonia Lantella, Direttrice Ottopagine Sannio. Seguirà la premiazione dei giovani talenti sportivi sanniti. Alle 18.30 è in programma il focus “Oltre le Aree Interne”, dedicato alle prospettive di sviluppo dei territori del Mezzogiorno e delle aree fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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