Apice il 5 e 6 giugno la Prima Festa Tricolore con Donzelli Cirielli Gambino | focus su aree interne e sport

Notizia in breve

La Prima Festa Tricolore si svolgerà il 5 e 6 giugno nella Villa Comunale di Apice. L’evento vedrà la partecipazione di politici e rappresentanti istituzionali, tra cui esponenti del centrodestra. Il programma include incontri dedicati alle aree interne e allo sport. L’obiettivo è promuovere iniziative legate alla valorizzazione territoriale e alle attività sportive. La manifestazione durerà due giorni e prevede interventi pubblici e momenti di confronto.