La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione in Campania focus su aree interne e spopolamento

Il 23 aprile, una commissione parlamentare si recherà in Campania per incontrare le autorità locali e discutere delle questioni legate alle aree interne e montane. La visita si concentra sui temi dello sviluppo e della coesione territoriale, con l’obiettivo di approfondire le problematiche legate allo spopolamento e alle condizioni di queste zone. L’iniziativa coinvolge rappresentanti del governo e delle istituzioni regionali per analizzare le sfide e le opportunità del territorio.

Giovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania per un confronto diretto con le istituzioni locali sui temi dello sviluppo e della coesione delle aree interne e montane. Due le tappe in programma — Benevento al mattino, Avellino nel pomeriggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Commissione Questioni regionali in missione in Campania: tappa a Benevento e Avellino sulle aree interneComuni, assunzioni più rapide con gli elenchi idonei ASMEL: cresce il ricorso agli interpelli e si rafforza la PA locale Un Patrimonio UNESCO per la... Campania, una legge regionale contro lo spopolamento: 10 milioni per rilanciare le aree interneUna proposta di legge regionale per le aree interne della Campania, con un fondo dedicato da 10 milioni di euro l’anno e una ridefinizione dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Commissione parlamentare per la semplificazione (16.04.2026); Mattarella: Inaccettabile che la commissione di Vigilanza non possa esercitare i suoi compiti; La commissione parlamentare in visita alla centrale di Bargi, sopralluogo e audizioni; La Commissione parlamentare sul femminicidio ha approvato la relazione sulla violenza economica. La commissione parlamentare in visita alla centrale di Bargi, sopralluogo e audizioniIl procuratore capo ha parlato di una proroga delle indagini, per fare luce sulla strage sul lavoro che ha causato 7 vittime ... rainews.it Famiglia nel bosco, domani i coniugi Trevallion alla CameraDomani, alle 17.30, nella sala stampa di Montecitorio, la presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Michela Vittoria ... lapresse.it La Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto svolge l'audizione di Leandro Radicchi, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e di Giovanni Massini, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Supe x.com Al termine della missione a #Parigi della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica, torno con la consapevolezza che abbiamo di fronte una sfida globale, che coinvolge tutti i Paesi europei, e che chie facebook