Apertura straordinaria | il San Carlone visitabile il 2 e il 3 giugno

Notizia in breve

La statua di San Carlo Borromeo a Arona sarà aperta al pubblico il 2 e 3 giugno 2026, in occasione della festa della Repubblica. L’orario di visita sarà dalle 10 alle 18. L’apertura è stata programmata come evento straordinario e permetterà ai visitatori di accedere alla statua in quei due giorni.