Apertura straordinaria | il San Carlone visitabile il 2 e il 3 giugno
La statua di San Carlo Borromeo a Arona sarà aperta al pubblico il 2 e 3 giugno 2026, in occasione della festa della Repubblica. L’orario di visita sarà dalle 10 alle 18. L’apertura è stata programmata come evento straordinario e permetterà ai visitatori di accedere alla statua in quei due giorni.
Apertura straordinaria in occasione della festa della Repubblica. Il 2 e 3 giugno 2026 la statua di San Carlo Borromeo ad Arona accoglierà infatti visitatori e turisti dalle 10 alle 18.30. La possibilità viene data da Archeologistics, che gestisce il complesso per conto della Veneranda Biblioteca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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