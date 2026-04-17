Castello Aragonese e Pinacoteca | apertura straordinaria per le festività di aprile maggio e giugno

Durante le festività di aprile, maggio e giugno, il Comune di Reggio Calabria ha annunciato aperture straordinarie del Castello Aragonese e della Pinacoteca Civica. In particolare, il 23 e il 25 aprile, il primo maggio e il 2 giugno saranno giornate in cui i due siti saranno accessibili al pubblico al di fuori degli orari abituali. Le iniziative sono promosse dal settore sviluppo economico, cultura e turismo del Comune.

In occasione delle prossime festività del 23 e del 25 aprile, nonché del primo maggio e del 2 giugno, il settore sviluppo economico, cultura e turismo del Comune di Reggio Calabria comunica le aperture straordinarie del Castello Aragonese e della Pinacoteca Civica.Nei giorni 23 e 25 aprile, 1.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Apertura straordinaria dei musei: visite senza stop durante le festivitàFerrara si prepara alle festività pasquali con un ricco calendario di mostre, musei aperti ed eventi culturali in occasione del fine settimana. Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggioDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio Roma, 25... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Reggio Calabria, torna La Primavera della Bellezza: presentata la terza edizione del festival delle arti; A Reggio Calabria Dal Quadro al Libro: parole e visioni in corsa tra arte e letteratura, tra Pinacoteca, Biblioteca e Castello; Reggio il Castello Aragonese si accende | nasce un distretto d’arte. Reggio Calabria, apertura straordinaria di Castello Aragonese e Pinacoteca Civica per le prossime festivitàIn occasione delle prossime festività del 23 e del 25 aprile, nonché del primo maggio e del 2 giugno, il settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria comunica le apertu ... strettoweb.com A Reggio Calabria Dal Quadro al Libro: parole e visioni in corsa tra arte e letteratura, tra Pinacoteca, Biblioteca e CastelloIn occasione dell’evento del 23 aprile, promosso per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, i responsabili dei siti culturali comunali – Pinacoteca, Castello e Villetta De Na ... strettoweb.com Reggio Calabria, apertura straordinaria di Castello Aragonese e Pinacoteca Civica per le prossime festività facebook