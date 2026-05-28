Alla scoperta delle antiche chiese | il ciclo si chiude con la visita alla basilica di Sant' Andrea La Badia di Dovadola

Sabato 30 maggio alle 16, si terrà una visita guidata alla basilica di Sant'Andrea, nota anche come La Badia, a Dovadola. La passeggiata è condotta da Marco Vallicelli e si svolge in via Benedetta Bianchi Porro. La visita conclude un ciclo dedicato alle chiese antiche della zona. L'evento è aperto a chi desidera scoprire l'architettura e la storia del sito religioso.

Sabato 30 maggio, alle 16, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata all'abbazia di Sant'Andrea (La Badia), via Benedetta Bianchi Porro, Dovadola. Si tratta dell'ultimo appuntamento dell'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese", che sta riscuotendo molto successo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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