Aperiwine a Castelsangiovanni la seconda edizione dell’evento dedicato all’Aperitivo Piacentino

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle 17 si svolge a Castelsangiovanni la seconda edizione di Aperiwine, evento dedicato all’Aperitivo Piacentino in Val Tidone. L’iniziativa si tiene nel centro cittadino e propone degustazioni di vini locali, accompagnate da piccoli assaggi. La manifestazione coinvolge produttori e ristoratori della zona, con spazi dedicati alla promozione delle specialità del territorio. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico di appassionati e curiosi.

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Appuntamento sabato 6 giugno a Castelsangiovanni dalle 17 con Aperiwine, la seconda edizione dell’evento dedicato all’Aperitivo Piacentino in Val Tidone. Protagonisti dieci locali della città dislocati nel centro storico e nelle vie adiacenti e dieci cantine a questi abbinate.«Un format che ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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