Aperiwine a Castelsangiovanni la seconda edizione dell’evento dedicato all’Aperitivo Piacentino

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 17 si svolge a Castelsangiovanni la seconda edizione di Aperiwine, evento dedicato all’Aperitivo Piacentino in Val Tidone. L’iniziativa si tiene nel centro cittadino e propone degustazioni di vini locali, accompagnate da piccoli assaggi. La manifestazione coinvolge produttori e ristoratori della zona, con spazi dedicati alla promozione delle specialità del territorio. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico di appassionati e curiosi.