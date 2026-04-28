TEDxAngri 2026 | al via la seconda edizione dell’evento che porta idee e cultura sul territorio angrese
Il 9 maggio 2026 si terrà la seconda edizione di TEDxAngri, evento dedicato alla diffusione di idee e cultura nel territorio angrese. L’appuntamento si svolgerà nel Palazzo Doria, che ospiterà interventi e testimonianze di vari oratori. La prima edizione, svoltasi in precedenza, ha riscosso un buon riscontro di pubblico e partecipazione. L’organizzazione ha confermato la partecipazione di relatori provenienti da diversi settori.
Dopo il successo della prima edizione, TEDxAngri torna con un nuovo appuntamento il 9 maggio 2026 nella cornice del Palazzo Doria, che accoglierà tra le sue mura, storie, idee e pensieri da parte di menti visionarie. Un evento unico, capace di accendere scintille e trasformare riflessioni in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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