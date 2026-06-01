aosta il consiglio di stato boccia il ricorso sulle elezioni

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro le elezioni comunali ad Aosta. Le liste di centrodestra avevano contestato alcune irregolarità, senza specificare quali. Il ricorso era stato presentato a seguito di un distacco tra due candidati, Rocco e Girardini, che aveva portato a contestazioni sulle modalità di voto e sulla validità delle schede. La decisione definitiva ha confermato l’esito delle elezioni senza modifiche.

? Punti chiave Quali irregolarità specifiche hanno denunciato le liste di centrodestra?. Perché il distacco tra Rocco e Girardini ha scatenato il ricorso?. Come influirà questa sentenza sulla fiducia dei cittadini valdostani?. Chi dovrà gestire la ricostruzione del dialogo politico ad Aosta?.? In Breve Ricorsi presentati da La Renaissance Valdôtaine, Fratelli d'Italia, Lega e gruppo misto.. Contestazione basata sul minimo distacco tra Raffaele Rocco e Giovanni Girardini.. Richiesta di nuovo conteggio per garantire integrità alle operazioni di spoglio.. Obiettivo di ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni di Aosta.. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro i risultati delle elezioni ad Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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