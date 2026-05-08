Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune riguardo alla sospensiva sui ciliegi di via XX Settembre. La discussione sul merito della vicenda è prevista per il 19 giugno. La questione degli alberi, che si protrae da circa cinque mesi, ha suscitato diverse reazioni nella cittadinanza. Intanto, un Comitato cittadino ha commentato la situazione, sottolineando la durata prolungata della vicenda.

Ciliegi di via XX, il Consiglio di Stato respinge il ricorso cautelare del Comune: il merito si discuterà il 19 giugnosottotitolo: Dopo la nuova decisione sul caso degli alberi di via XX Settembre interviene il Comitato cittadino: “Vicenda che dura da cinque mesi”: Nuovo passaggio.🔗 Leggi su Quicomo.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ciliegi di ia XX Settembre, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensivaCiliegi di via XX, il Consiglio di Stato respinge il ricorso cautelare del Comune: il merito si discuterà il 19 giugnosottotitolo: Dopo la nuova...

Ciliegi di via XX Settembre e verde, Pd all’attacco: “Assessore da sfiduciare”Como – Il Partito democratico ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia all’assessore al Verde, parchi e giardini, Chiara Bodero...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ciliegi di via XX Settembre, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensiva; Ciliegi di via XX settembre a Como, arriva un nuovo stop al Comune dal Consiglio di Stato:Ennesima batosta; Ciliegi da tagliare salvi, altra batosta per l’amministrazione: il Comune ancora bocciato; Caso ciliegi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune. A giugno la decisione.

Ciliegi, Rapinese sulla bocciatura al Tar: In compenso abbiamo vinto sei cause contro i commercianti di viale GenoRapinese ricorda anzitutto che ad oggi le cause relative ai ciliegi sono due e sono strettamente connesse, spiegando che una è stata proposta dal Comitato contro il taglio degli alberi disposto dal ... quicomo.it

Caso ciliegi, il Tar boccia il ricorso presentato dal sindaco contro la SoprintendenzaIl Comitato di via XX Settembre: «Quanti soldi pubblici e quante energie dovranno ancora essere sprecati prima di mettere fine a questa ossessione? Ancora una volta, Rapinese ha trascinato la città in ... laprovinciadicomo.it

Dicono si debba esprimere un desiderio al primo nuovo frutto di ogni stagione che si mangia. Ciliegie di Vignola dal mio albero. Desiderio espresso. x.com

Stagione di Sakura! Ho lavorato sui rami di ciliegio in fiore. reddit