Ostia il Consiglio di Stato boccia l’ultimo ricorso per il bando della Raggi | il dopolavoro Atac Cotral deve lasciare l’impianto
Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso riguardante il bando del 2020 promosso dall’amministrazione precedente. La decisione riguarda il dopolavoro di Atac Cotral, che deve lasciare l’impianto interessato. Con questa sentenza, si conferma ufficialmente la validità della gara d’appalto avviata tre anni fa. La questione riguarda la gestione di un’area legata alle attività di servizio dei trasporti pubblici locali.
Un’altra sentenza del Consiglio di Stato conferma la bontà del bando che, nel 2020, era stato fatto dall’amministrazione pentastellata.Il bando di RaggiDopo la parola fine messa dai giudici di Palazzo Spada sulla vicenda de La Marinella, arriva una posizione conclusiva su un’altra vertenza che.🔗 Leggi su Romatoday.it
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