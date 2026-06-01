La skin longevity ha portato a un approccio integrato tra skincare e medicina estetica, che ora operano in sinergia. Secondo un medico estetico, i risultati dei trattamenti sono più evidenti su una pelle sana e ben curata. La tendenza si concentra sulla prevenzione e sulla cura a lungo termine, piuttosto che su interventi isolati. La collaborazione tra i due settori mira a migliorare la salute della pelle nel tempo, con un approccio più coordinato rispetto al passato.

Per chiarire la nuova ondata di skin longevity che sta modificando il concetto di antiageing puntando alla prevenzione piuttosto che alla correzione, abbiamo intervistato il medico estetico e chirurgo generale Antonio Braucci, con studio a Milano e a Napoli, fautore di un approccio olistico e rigenerativo che «non punta più a riempire volumi con acido ialuronico ma a rigenerare i tessuti in modo che le cellule si riformino dal di dentro», ha spiegato. Come è cambiata cura della pelle nell'ottica della skin longevity? «Parlo per la medicina estetica, dove c'è stato un netto cambio di passo sempre più medico piuttosto che estetico.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonio Braucci, medico estetico: «Nell'ottica della skin longevity, skincare e medicina estetica se separate non funzionano. Gli effetti di un trattamento si vedono al meglio su una pelle sana e ben curata»

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Dott. Antonio Braucci - Medico estetico: restare al passo con l'evoluzione della bellezza

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