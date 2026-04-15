Medicina fai da te nel centro estetico all' Esquilino | sequestrata clinica estetica abusiva

Un centro estetico situato nell'area dell'Esquilino è stato sottoposto a sequestro in quanto risultava operare come una clinica estetica abusiva. L’attività si presentava come un centro dedicato alla cura della persona, ma all’interno venivano eseguiti trattamenti di medicina estetica senza la presenza di personale qualificato. Le autorità hanno concluso le verifiche e confiscato le attrezzature utilizzate per le procedure non autorizzate.

Un centro estetico all'Esquilino. Così si presentava un'attività dedita alla cura della persona. Ma dietro quella facciata si nascondeva un vero e proprio "beauty lab" illegale: una clinica estetica abusiva dove venivano effettuati trattamenti di medicina estetica in assenza di personale.🔗 Leggi su Romatoday.it 15-04-2026 - Clinica estetica abusiva, sequestro e denuncia per la titolare Notizie correlate Roma, blitz all’Esquilino: centro estetico usato come clinica abusivaLa Polizia di Stato ha messo sotto sequestro un centro estetico nel quartiere Esquilino, accusato di operare come una clinica medica illegale. Scoperta clinica estetica abusiva all’Esquilino, trovati farmaci e strumenti non autorizzatiAGI - Si presentava come un normale centro estetico nel cuore del quartiere Esquilino di Roma, con ambienti curati e servizi dedicati alla cura della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma, sequestro all'Esquilino. Nessun dipendente aveva i titoli abilitativi; Roma, medicina fai-da-te tra trattamenti invasivi ed iniezioni illegali: centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva; Da centro estetico a clinica abusiva nel quartiere Esquilino -; Beauty lab degli orrori all’Esquilino: sequestrata clinica estetica abusiva. Centro estetico a Roma trasformato in clinica di medicina con info in lingua straniera: titolare denunciataSecondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno individuato una struttura che, pur presentandosi come centro dedicato alla cura della persona, era in realtà una clinic ... virgilio.it Medicina estetica fai da te: i rischi per la salute e cosa è importante saperePratiche illegali e trattamenti medico-estetici di vario tipo effettuati da persone che si improvvisano esperte senza esserlo. È quella che si potrebbe definire medicina estetica occulta se non fosse ... iodonna.it PADOVA. LA MEDICINA CHE FA BENE AL CUORE, PIMPA RIABBRACCIA LA SUA PADRONA Ha potuto riabbracciare la sua padrona, Pimpa. Non la vedeva da giorni, ricoverata all’Ospedale “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco. La mano che coccol - facebook.com facebook 15/4/26.Aulss5 Polesana. Oggi 15/4 nell’Aula Magna della Cittadella Socio-Sanitaria di Rovigo (Viale Tre Martiri 89) congresso su “Salute integrata: l’evoluzione della cura cardio–nefro–metabolica”, promosso dal Dipartimento di Medicina Generale dell’Ospe x.com