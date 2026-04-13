Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei contenuti dedicati agli animali domestici sui canali online, con video di gatti e cani che attirano milioni di visualizzazioni. Questa tendenza riflette un cambiamento nella percezione degli animali, considerati ormai membri della famiglia. Recentemente, sono comparsi anche video pensati appositamente per gli animali domestici, come se fossero destinati a un pubblico diverso. Si sta quindi assistendo a una nuova proposta di intrattenimento dedicata ai pet.

C ’era un tempo in cui la notizia era che tra i contenuti più amati su YouTube ci fossero i video di gatti. Negli ultimi vent’anni però siamo passati dal fare video di gatti (ancora molto popolari) a fare video per i gatti. E la notizia è che questi video proliferano e aumentano in numero e qualità. Video e tv per gatti e per cani e per ogni esigenza: uno sviluppo sorprendente. Ma se ci pensiamo bene inevitabile di una società in cui gli animali domestici sono diventati a tutti gli effetti parte della famiglia. In ogni caso, una domanda si pone: la guardano davvero? Charlène di Monaco e il suo cane Harley in prima linea per i diritti degli animali X Leggi anche › CalmaZampa, la playlist Alexa (con Enpa) che rilassa gli animali domestici in caso di temporale Boom di Tv e canali YouTube per cani e gatti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla fine, è uno sviluppo inevitabile in una società in cui gli animali domestici sono a tutti gli effetti parte della famiglia. Dopo i cartoni animati per i figli, ecco quelli per i pet. Resta da capire se ... funzionano davvero

‘Sono come figli’: gattopardi in casa come animali domestici, il racconto in tv dopo lo stop dei giudiciI gattopardi Maya e Ondino confiscati Diciassette anni di convivenza, nessun incidente, una famiglia allargata che include due felini africani.

Leggi anche: “Per cani e gatti spendiamo quasi 7 miliardi all’anno”. La pet economy vola in Italia: la classifica delle città che spendono di più per gli animali domestici