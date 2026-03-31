Uno studio ha mostrato che un anticorpo monoclonale può ridurre del 31% il rischio di infarto o ictus nei pazienti a rischio, come quelli con diabete. La ricerca si concentra sull’efficacia di questa terapia nel controllo del colesterolo, un fattore chiave nelle malattie cardiovascolari. La scoperta rappresenta un passo avanti nella gestione del rischio per chi ha già patologie come il diabete.

Ormai l’importanza di imbrigliare il colesterolo per la salute cardiovascolare è ben nota, ancor più nel caso di pazienti a rischio come i diabetici. Ma non sempre ottenere questo risultato è semplice. In questi giorni arrivano i risultati di evolocumab, anticorpo monoclonale anti-PCSK9 ‘targato’ Amgen, efficace nel ridurre il rischio di primi eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio. Il dato emerge da uno studio presentato al 75° Congresso Annuale dell’American College of Cardiology (ACC) e pubblicato sul ‘Journal of the American Medical Association’. I risultati. Il farmaco ha ridotto il rischio di morte per malattia coronarica,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colesterolo: anticorpo monoclonale riduce del 31% il rischio di infarto o ictus

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