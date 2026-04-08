A Caltanissetta si è conclusa una settimana di formazione dedicata alle dipendenze, con la partecipazione di operatori provenienti dalla Grecia e dalla Romania. La sessione si è svolta presso Casa Rosetta, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento sulle pratiche di cura e trattamento dei pazienti affetti da dipendenze. L’evento ha coinvolto professionisti specializzati nel settore, provenienti da diversi paesi europei.

A Caltanissetta, operatori specializzati nel trattamento delle dipendenze da Grecia e Romania hanno concluso una settimana di formazione intensiva presso Casa Rosetta. L’iniziativa rientra nel programma europeo Erasmus plus per creare comunità inclusive e contrastare le patologie della dipendenza. L’incontro ha il coinvolgimento di professionisti provenienti dalla comunità Argo di Salonicco e dal Dipartimento di assistenza sociale e protezione dei minori di Cluj. Questa collaborazione internazionale è stata resa possibile grazie al lavoro di coordinamento di Giovanna Garofalo, che segue la formazione all’interno di Casa Rosetta. Il percorso formativo, che ha unito teoria e pratica, è stato guidato da Roberta Di Maria, biologa dello staff didattico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dipendenze: l’Europa si riunisce a Caltanissetta per curare i pazienti

Il progetto "+Passaggi 4". Curare le dipendenze attraverso arte e poesiaLa cura delle dipendenze cambia pelle e sceglie i linguaggi dell’arte, della spiritualità e, quest’anno, della poesia.

Fare Curare: la voce dei pazienti diventa vera cura in LombardiaIl progetto Fare Curare, nato nel 2021 e giunto alla terza stagione, rappresenta una svolta nella comunicazione sanitaria lombarda.

Temi più discussi: Virkkunen mette in guardia da dipendenza tecnologica: Può diventare arma contro la Ue; Cloud europeo, i rischi della dipendenza dagli hyperscaler extra-UE; Materie Prime Critiche: la guida completa; L’accordo UE-Australia e la geografia europea del de-risking.

Più unità, meno dipendenze. Lindholz (Bundestag) legge il futuro dell’EuropaTra asse italo-tedesco, autonomia strategica europea e sovranità digitale, la vicepresidente del Bundestag Andrea Lindholz delinea le priorità di Berlino in un'Europa chiamata a fare sistema ... formiche.net

Un’indagine dell’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD) evidenzia l'isolamento crescente degli psicoterapeuti. Sempre di più serve una rete strutturata, non si può ...Milano, 3 marzo 2026 – Le dipendenze non sono più un fenomeno confinato ai servizi specialistici. Oggi sono una presenza frequente negli studi di psicologi e psicoterapeuti italiani, che si trovano ... adnkronos.com

Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'Asl Bt, diretto dal dott. Gianfranco Mansi, promuove una giornata di informazione e sensibilizzazione rivolta all'intera comunità.... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria trasferimento del Ser.D (Servizio per le Dipendenze patologiche) della Val Bisagno da via Canevari a una sede più idonea. Interrogazione di @simonedangelo (PD) regione.liguria.it/homepage-consi… x.com