Anthropic vola a 965 miliardi | supera OpenAI e crea nuovi miliardari

Anthropic ha raggiunto una valutazione di 965 miliardi di dollari, superando OpenAI. La società ha visto raddoppiare il patrimonio di sette fondatori, che sono diventati nuovi miliardari. I costi operativi elevati sono stati affrontati con successo, permettendo alla startup di crescere rapidamente. La notizia si inserisce in un contesto di crescente competizione nel settore dell’intelligenza artificiale.

? Punti chiave Come può Anthropic superare OpenAI con costi operativi così elevati?. Chi sono i sette fondatori che hanno raddoppiato il loro patrimonio?. Perché i leader di Anthropic doneranno l'80% della loro ricchezza?. Quali rischi comporta l'accesso esclusivo al modello di sicurezza Mythos?.? In Breve I sette cofondatori destinano l'80% della ricchezza personale a scopi benefici.. Anthropic paga 1,25 miliardi di dollari mensili a SpaceX per il supercomputer Colossus.. Il modello Mythos è stato inizialmente limitato a 40 società tra cui Apple.. Possibile quotazione in borsa per Anthropic entro la fine dell'anno corrente.. Anthropic raggiunge la valutazione di 965 miliardi di dollari e supera OpenAI nel mercato dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Anthropic supera OpenAI: 965 miliardi di valore in 6 mesi

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