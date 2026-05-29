Anthropic ha annunciato di aver raggiunto un nuovo record con un modello di intelligenza artificiale da 965 miliardi di parametri, superando OpenAI. La società ha aperto un ufficio a Milano, segnando un passo importante in Italia. Gli investitori mostrano maggiore interesse per il modello di business di Anthropic, fondato da uno dei ex dirigenti di OpenAI, rispetto a quello della concorrente.

? Domande chiave Come cambierà il mercato italiano con l'arrivo di Anthropic a Milano?. Perché gli investitori preferiscono il modello di business di Amodei a OpenAI?. Cosa rende gli algoritmi di Anthropic più sicuri rispetto ai concorrenti?. Quali limiti tecnici impongono ancora la supervisione umana sui loro dati?.? In Breve Nuovo finanziamento da 65 miliardi di dollari per sostenere la crescita aziendale. Sede operativa a Milano per presidiare il mercato tecnologico del quadrante mediterraneo. Algoritmi focalizzati su sicurezza e coerenza con i valori umani rispetto ai modelli statistici. Necessità di supervisione umana per validare i dati prodotti dai software di Amodei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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