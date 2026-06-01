Anthropic prepara lo sbarco a Wall Street | la società di Claude vale più di OpenAi

Anthropic, azienda statunitense che ha sviluppato il chatbot Claude, ha presentato i documenti alla Securities and Exchange Commission (Sec) per una possibile quotazione in Borsa. La società si prepara a entrare nel mercato finanziario, portando con sé una valutazione superiore a quella di OpenAI. La notizia segnala un passo importante nel settore dell’intelligenza artificiale, che si avvicina a una presenza più ampia sui mercati pubblici.

La corsa all'intelligenza artificiale si prepara a conquistare anche Wall Street. Anthropic, una delle principali società statunitensi del settore e sviluppatrice del chatbot Claude, ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (Sec), l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. 🔗 Leggi su Today.it

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