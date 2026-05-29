Anthropic batte OpenAI | vale 1.000 miliardi con la forza di Claude

Anthropic ha raggiunto una valutazione di 1.000 miliardi di dollari grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale chiamata Claude. Il sistema di vibecoding di Claude si distingue per le sue capacità rispetto alle soluzioni di OpenAI. Inoltre, aziende come Samsung hanno investito miliardi nell’azienda, evidenziando l’interesse del settore hardware verso questa tecnologia.

? Punti chiave Come può il vibecoding di Claude superare la tecnologia di OpenAI?. Perché colossi dell'hardware come Samsung hanno investito miliardi in Anthropic?. Come ha fatto la filosofia etica di Amodei a generare profitto?. Quando avverrà la quotazione in borsa che cambierà il mercato?.? In Breve Investitori Samsung, Micron e SK Hynix garantiscono potenza di calcolo e chip avanzati.. Modello Claude Opus 4.8 introduce il vibecoding per generare software tramite linguaggio naturale.. CEO Dario Amodei promuove regolamentazione etica e dialogo con il Vaticano.. Quotazione in borsa prevista entro fine anno dopo i movimenti di SpaceX e OpenAI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Anthropic vs OpenAI - Pentagon War Deal Backfires on ChatGPT

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