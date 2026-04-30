25 aprile a Manfredonia Anpi | Chiediamo spiegazioni alle associazioni e Forze Armate coinvolte

Il 25 aprile a Manfredonia si sono verificati alcuni episodi che hanno coinvolto associazioni e Forze Armate locali. L’Anpi di Manfredonia ha diffuso una nota in cui chiede chiarimenti sulle modalità con cui si sono svolti gli eventi e sui comportamenti delle parti coinvolte, precisando che bastava una canzone per scatenare reazioni e tensioni. La richiesta di spiegazioni riguarda anche eventuali responsabilità e decisioni prese durante la giornata.

Basta una canzone popolare, di quelle che cantano i bambini; ma quella canzone li fa imbestialire, fa emergere la loro vera natura. Basta una canzone, cantata in piazza in un giorno di aprile. Una canzone che parla di dignità, di onore, di libertà. Una canzone che parla di Patria, quella vera, e di Umanità. Valori di cui loro siriempiono la bocca, inspiegabilmente. Questa canzone li atterrisce, perché fa capire loro quanto sono piccoli, così piccoli da essere terrorizzati da una canzone. L’Anpi chiede urgentemente un incontro con il Sindaco per capire quali ulteriori interventi intraprendere al riguardo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - 25 aprile a Manfredonia, Anpi: “Chiediamo spiegazioni alle associazioni e Forze Armate coinvolte” Notizie correlate Gli auguri di Melania Trump alle forze armate Usa: "Buon San Valentino" – Il videoDi Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. Dai servizi segreti alle forze armate: chi è Ye Win Oo, nuovo leader militare del MyanmarNel febbraio del 2021, quando il Tatmadaw ha rovesciato il governo eletto di Aung San Suu Kyi con un colpo di Stato, Ye Win Oo guidava il contingente... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 25 aprile a Manfredonia, Anpi: Chiediamo spiegazioni alle associazioni e Forze Armate coinvolte; Manfredonia, Marasco: La Marca offende la città e divide i sipontini. 25 aprile a Manfredonia, Anpi: Chiediamo spiegazioni alle associazioni e Forze Armate coinvolte25 aprile a Manfredonia, Anpi: Chiediamo spiegazioni alle associazioni e Forze Armate coinvolte COMUNICATO ANPI DI MANFREDONIA SUI FATTI DEL ... ilsipontino.net 25 Aprile, il PD Manfredonia: Lasciare la cerimonia su ‘Bella Ciao’ ferisce la comunità25 Aprile, il PD Manfredonia: Lasciare la cerimonia su ‘Bella Ciao’ ferisce la comunità MANFREDONIA – Non si placano le polemiche dopo le celebrazioni del 25 Aprile in città. A intervenire è il Part ... statoquotidiano.it Cinquant’anni di volo, di missioni internazionali e di costante presenza a difesa dei nostri mari. La Marina Militare ha festeggiato oggi il mezzo secolo di vita del 4° Gruppo Elicotteri, una vera punta di diamante delle nostre Forze Armate. - facebook.com facebook #Lecce Il Capo di #SMD, Gen. Luciano #Portolano, ha visitato oggi il Comando del Reggimento "Cavalleggeri di Lodi" (15°), nell’ambito di una serie di visite che si svolgeranno nei prossimi giorni, ad alcuni Reparti delle #ForzeArmate presenti in #Puglia. N x.com