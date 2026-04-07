Sei settimane fa, una sentenza del tribunale ha stabilito la condanna di un’impresa per violazioni ambientali. La decisione segue un’indagine durata mesi, che ha portato alla luce irregolarità nella gestione dei rifiuti. La vicenda coinvolge diverse aziende e ha avuto ripercussioni sulla salute pubblica nella zona interessata. La corte ha stabilito un risarcimento per le persone danneggiate e ha ordinato misure correttive.

Roma, 7 aprile 2026 – A sessant’anni dalla sua uscita, L’armata Brancaleone continua a essere uno dei film più rappresentativi del cinema italiano. Diretto da Mario Monicelli e interpretato da Vittorio Gassman, il film è molto più di una commedia: è un ritratto lucido e ancora attuale dell’Italia e dei suoi difetti. Un Medioevo inventato che parla italiano. Quando esce nel 1966, L’armata Brancaleone sorprende per il suo stile unico. Non è il classico film storico, ma una parodia costruita con grande attenzione linguistica e visiva. Il Medioevo raccontato da Monicelli è sporco, disordinato, popolato da personaggi improbabili e lontanissimi dagli eroi epici della tradizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sessant’anni fa usciva L’armata Brancaleone, il film capolavoro di Monicelli che racconta anche l’Italia di oggi

Settanta anni fa usciva ‘L’invasione degli Ultracorpi’, il film che ci ha insegnato a diffidare dei nostri similiRoma, 5 febbraio 2026 – Quando L’Invasione degli Ultracorpi arrivò nelle sale, nel 1956, introdusse un’idea destinata a non esaurirsi mai: l’orrore...

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Argomenti più discussi: Io ballo da sola, 30 anni fa usciva il film di Bertolucci: 6 curiosità; I primi 60 anni del ristorante Da Vittorio: Vi racconto mio padre, Vittorio Cerea; Gianni Morandi: A 81 anni non smetto. Mio figlio Pietro? Cambia spesso idea ma canterà con me; L'armata Brancaleone compie 60 anni: Catherine Spaak e l'accusa di bullismo, le sfide a braccio di ferro tra Volonté e Gassman e altre 5 curiosità.

Giorgia #Meloni non se la caverà con i soliti quattro slogan muscolari e commentando solo il selfie con Gioacchino Amico, dovrà per forza rendere conto a tutta Italia di un quadro complessivo gravissimo che riguarda il suo partito. Il fango da cui è circondata è - facebook.com facebook

Nell’Italia di Giorgia Meloni e Alessandro Giuli, viene negato il finanziamento pubblico a un docufilm su Giulio Regeni perché di scarso interesse culturale. E non serve nemmeno fare paragoni con altre opere invece finanziate. Siamo oltre la fantascienza: la C x.com